Ce mardi, Petroplus retiendra son souffle

Soit le jour-même de fin d'autorisation de poursuite d'activité fixé par les juges. Cette journée aura à coup sûr des airs d'angoissante "finale" pour les 470 salariés de la raffinerie. La décision finale (reprise ou liquidation) ne sera divulguée que "dans les jours qui suivront".

NetOil contre Murzuq

Qui sont les deux ultimes candidats à la reprise ? On retrouve Net Oil, société pétrolière enregistrée à Panama mais dont le siège social se situe à Dubai, en lice depuis des mois pour la reprise du site. A sa tête, le libano-américain et francophone Roger Tamraz, un homme d'affaires très influent au Moyen-Orient, fondateur de la compagnie pétrolière Tamoil.

En face, l'autre "finaliste" bombe le torse. Murzuq Oil, société libyenne, serait plus qu'intéressée pour poser un pied en Europe. Si sa candidature est plus récente, Mabrouk Getty, le patron de Murzuq, n'a pas hésité à se déclarer "favori" au début du mois. Son point fort, selon lui : une plus grande capacité à approvisionner Petit-Couronne en pétrole brut.