Cherbourg : deux bateaux dernier cri pour CMN

Il y a d'abord eu le MRV 80. Un navire "offshore" qui répond à un appel d'offre lancé par la Marine nationale. "Mais il est surtout destiné à des actions d'assistance, de stockage, de remorquage civils", précise Benoît Andrieux, directeur des achats chez CMN (Constructions Mécaniques de Normandie).

"C'est un navire très endurant, il a 8000 miles d'autonomie. Il peut embarquer jusqu'à 8 conteners. Il est pourvu de grues qui permettent de les embarquer et de les débarquer. On peut donc imaginer utiliser ce navire pour du ravitaillement, lors de catastrophes du même genre que le séïsme à Haïti". Car le bateau peut aussi transporter des réfugiés, et contient un hôpital de jour.

Retour sur le marché des chalutiers

CMN n'était plus positionné sur le marché des chalutiers depuis 1987. Mais le groupe normand a décidé de revenir à la charge pour être exhaustif sur le secteur de la mer.

"Nous présentons le CMN 23.50, conçu pour répondre aux besoins des armateurs et patrons-pêcheurs qui souhaitent se doter d'un navire endurant et économique pour lequel l'accent a été porté sur la sécurité, l'ergonomie au travail, le confort et l'hygiène des produits pêchés."

Sur ce chalutier dernière génération, des panneaux photovoltaïques pour gagner en autonomie, ainsi qu'un système d'aide à la pêche. Les fonds marins sont reconstitués en 3D.

Benoît Andrieux, directeur des achats chez CMN, nous présente le chalutier :