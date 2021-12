Cherbourg : 185 employés des CMN au chômage partiel

Cela faisait un moment que les Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) n'avaient plus beaucoup de travail. Ce matin, jeudi 10 janvier, la direction a annoncé un plan de chômage partiel pour 185 personnes, soit la moitié des salariés.

A partir du 1er février, 30 employés, 20 cadres, 20 dessinateurs et techniciens, 20 maîtrises et 95 ouvriers ne travailleront que certains jours de la semaine. Selon les corps de métiers, de un à trois journées seront chômées, et donc payée à 75% du salaire brut.

Jusqu'à 12 mois de chômage partiel

"Le plan de charge des CMN est nul et il n'y a pas de contrat en attente. Nous savons que la trésorerie est autonome jusqu'à la fin janvier. A partir du mois de février la direction met en place un chômage partiel de longue durée en attente de la signature de contrats", expliquait Pascal Crestey, secrétaire de la CGT-CMN à Cherbourg.

Ce plan de chômage partiel durera au moins deux mois. Il pourra être renouvelé jusqu"à 12 mois. Un nouveau Comité d'entreprise exceptionnel devrait avoir lieu lundi 14 janvier pour fixer les détails du chômage partiel.