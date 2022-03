Un nouvel espace pour la Paix

Alors qu'il occupe le siège de Secrétaire Général des Nations Unies en 2006, Kofi Annan avoue au 'cartoonist' Jean Plantu, qu'il nourrit l'espoir de voir un jour un grand nombre de dessinateurs de presse rassemblé en faveur de la paix. Ainsi naît l'association 'Cartooning for peace'-dessins pour la paix- qui réuni aujourd'hui 75 dessinateurs du monde entier.



Le dessinateur, véritable voix du peuple

A leur façon, ils témoignent de faits dramatiques en les tournants en dérision. Ils s’insurgent souvent contre des évènements qui nourrissent le flot quotidien des actualités. Parfois même, ils vont jusqu’à briser des tabous à l’aide de ce langage universel qu’est le dessin. Tous connaissent les limites mais c’est volontairement qu’ils s’aventurent de l’autre côté de la ligne, allant même jusqu’à mettre en péril leur liberté personnelle afin de défendre d’autres libertés, celles de la presse et de la pensée. La force du dessin, c’est de pouvoir aller loin dans la dérision, le carré qui enferme le dessin est un espace de liberté. Célèbre caricaturiste publié dans les journaux Le Monde et L’Express, Jean Plantu raconte l’histoire de ce nouvel espace permanent avec passion, expliquant que “les individus apprécient de pouvoir constater la transgression qu’ils ne peuvent eux même se permettre”. Cependant, le dessinateur garde en permanence à l’esprit qu’une part d’autocensure demeure. “Avec les auteurs, nous essayons de faire vivre la liberté de la pensée, de faire parler les murs afin qu’ils deviennent transparents”. La volonté qui réunit “cartooning for peace”, le Mémorial de Caen et la Mutuelle générale de l’Education Nationale est de favoriser les échanges entres les individus et de promouvoir un respect mutuel entre populations de différentes croyances ou cultures. Les 270 dessins de l’exposition sont une invitation au voyage des idées. Cet espace est une véritable ouverture sur l’avenir, à voir au Mémorial de Caen. Tél. : 02 31 06 06 45.







