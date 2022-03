Le Mémorial fait sa mue

Etait-il urgent de moderniser le Mémorial, notamment avec l’aide des nouvelles technologies ?

“Il a été inauguré il y a plus de vingt ans. Il a vieilli. C’est normal. Les techniques muséographiques ont évolué. La place de l’image est devenue essentielle dans un musée comme le nôtre. Un musée doit être plus réactif, plus en phase avec ses visiteurs, encore 400 000 l’an passé. C’était vraiment le moment de lui redonner un coup de jeune. C’est donc pour cela que nous sommes en train de renouveler plus de 60% des parcours du Mémorial.”

Le nouvel espace consacré aux dessins de presse a déjà vu le jour. A quand les prochains ?

“Celui consacré à la bataille de Normandie doit ouvrir le 17 février. Et puis, nous sommes en train de rénover plus des deux tiers des parcours de la Seconde guerre mondiale. L’ouverture est prévue début mai.”

Ces travaux ne risquent-ils pas de perturber cette année la fréquentation du Mémorial ?

“Le Mémorial est porté par une société d’économie mixte, largement capable d’absorber une année difficile. Nous avons intégré dans nos budgets prévisionnels une exploitation moins forte sur les premiers mois de l’année, au moins jusqu’en mai. Sauf que j’observe, en dépit de la fermeture d’une partie de notre parcours seconde guerre mondiale, que nous avons autant de monde que l’année dernière et je compte naturellement sur ces nouveaux parcours pour relancer la “maison”. En gros, 400 000 personnes viennent au Mémorial chaque année. Nous dégageons annuellement des résultats importants, de 300 000 à 500 000 €, qui nous permettent de financer sans problème ces travaux.”

Le Mémorial a t-il une vocation européenne, voire internationale ?

“Un établissement comme le nôtre, pour avoir une vraie assise européenne, doit entretenir des collaborations effectives avec d’autres établissements. C’est ce que nous élaborons. Cela passe par des échanges, des expositions communes, par des colloques. Cela passe aussi par une approche scientifique et non une approche mondaine du problème.

Mon objectif, partagé avec Philippe Duron, maire de Caen, c’est que le Mémorial devienne, dans les années à venir, l’un des grands “outils” européens de référence sur la mémoire de l’Europe. On assiste actuellement à la naissance d’un mouvement important dans les anciens pays de l’Europe de l’Est, à travers l’émergence de sujets mémoriels, d’une réécriture de l’histoire du XXIe siècle. Il faut que le Mémorial y participe. Ça, c’est un vrai objectif. Quand nous serons européens, nous pourrons penser à être plus sérieusement international.”







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire