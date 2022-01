Au tribunal de Rouen : la mésentente avait viré au pugilat familial

Elle est d'Yvetot, lui Rouennais. De leur union sont nés deux enfants, en 2005 puis en 2007. Mais depuis, le couple s'est séparé. En 2009, la mère se voit attribuer la garde principale et le père un droit d'hébergement, un week-end sur deux, et la moitié des vacances. L'organisation se déroule sans heurt jusqu'au jour où une violente dispute éclate entre la mère et la nouvelle compagne du père. L'entrevue dégénère.

Quinze jours plus tard, le 29 janvier 2010, le père ne revoit pas les enfants. Le 23 janvier 2013, les parents se sont retrouvés devant le tribunal correctionnel de Rouen. Dans le rôle du prévenu : la jeune femme, pour non représentation d'enfant entre le 29 janvier 2010 et le 2 décembre 2011. "Il ne se déplaçait plus et ne payait plus la part contributive", a-t-elle justifié. "Le 29 janvier, les petits sont allés chez leurs grands-parents paternels. Les enfants rencontraient leur père par leur intermédiaire." L'ex compagnon n'était pas de cet avis : "Je me suis présenté. Elle m'a dit que je ne les aurais pas. Les fois suivantes, j'appelais pour éviter de me déplacer inutilement."

Le père ne pouvant prouver ses dires, l'inculpée a été relaxée. Est-ce l'approche du procès ou l'envie d'apaiser les tensions ? Le père a revu ses enfants le week-end précédant l'audience.