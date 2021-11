Au tribunal : l'arme à sa ceinture, il a "voulu l’impressionner"...

A-t-il tenté de leur chercher des noises ? Quoi qu’il en soit, le ton monta. Les uns et les autres s’insultèrent. Finalement, lui et son amie quittèrent les lieux… Pour mieux y revenir. Etait-ce intelligent ? Non, "c’était passionné", a-t-il affirmé au juge du tribunal correctionnel .



L’arme à la ceinture ?

L'accusé a-t-il cherché la bagarre ? Sans doute. Car il retourna au bar, armé d’un couteau et d’un pistolet à air comprimé. Les deux hommes en vinrent aux mains. La victime se vit attribuer par le médecin légiste un jour d’incapacité totale de travail. L’a-t-il braqué ? L’a-t-il touché ? Les témoignages se sont avérés contradictoires. "Moi, je suis revenu pour l’impressionner. L’arme était à ma ceinture. Mais, quand je suis reparti, il m’a sauté dessus. Il m’a étranglé en essayant de me le prendre", a expliqué le prévenu. Le patron du bar a déclaré avoir vu l’inculpé se servir de l’arme. A l’inverse, le policier a indiqué que le pistolet était, au moment de son intervention, encore à la ceinture.

L’inculpé a écopé de quatre mois de prison et d’une amende contraventionnelle de 150 €.