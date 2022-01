Ils racontent leurs 100 ans de vie...

Ils ont entre 97 et 107 ans, ont vécu deux guerres mondiales, l'arrivée de l'eau courante, de la télévision, d'Internet... Que retiennent les centenaires, ou presque, de leur longue vie ?

Des souvenirs de vie qui font l'Histoire

C'est la question que s'est posé l'association Mémoires et Terroirs. Avec l'aide du Conseil Général de la Manche, elle est allée à la rencontre de 24 anciens de la Manche, pour les enregistrer, et conserver précieusement leurs souvenirs de vie, témoins de l'Histoire d'ici.

Quinze femmes et neuf hommes du département, anciens cultivateurs, ouvriers de l'Arsenal de Cherbourg, instituteurs, clerc de notaire, artisans, etc, se sont livrés aux micros de Marie Tassel et d'Élisabeth Nodinot, les "collectrices de mémoires" de l'association Mémoires et Terroirs. Leurs témoignages sont désormais en ligne sur le web, au plus près de la souris des jeunes générations !

"Ils ont traversé le XXe siècle !"

"Il y a eu en moyenne 3h d'enregistrement pour chacun des centenaires... Bien sûr certains ont moins parlé, et d'autres beaucoup plus !" explique Marie Tassel. "Nous avions au départ une grille de thèmes à aborder. La guerre de 14, bien sûr, ils en tous parlé, ça les a beaucoup marqués." A cela s'ajoutent la guerre 39-45, le passage à l'électricité, leur travail, leurs parents... Et les grands rites de passage : naissances, baptêmes, certificat d'études, service militaire, mariage, obsèques... "Bien souvent nous n'avions pas besoin de relancer, les personnes se sont livrées simplement ! C'est toujours des parcours très intéressant, ces personnes ont traversé le XXe siècle..."

Yvonne, de Tourlaville, modiste pendant la guerre

Comme Yvonne, qui a fêté ses 100 ans le 13 janvier dernier à Tourlaville. Modiste à Cherbourg, elle avait été évacuée à Sainte-Margueritte-d'Elle, dans le Calvados, pendant la seconde Guerre Mondiale. "Elle avait emmené ses moules pour continuer à fabriquer et à vendre ses chapeaux pendant la guerre !" raconte Marie Tassel.

Ces histoires devraient donner lieu à une exposition dans trois grandes villes de la Manche dans le courant de l'année. En attendant, les témoignages sont à écouter sur les sites de Mémoires et Terroirs ou sur archives.manche.fr.

Ecoutez Marie Tassel, "collectrice de mémoire" :