Dernière collecte de l'hiver pour les Restos du Coeur

Légumes et viande en conserve, petits pots pour bébés, gateaux secs, café, lait en poudre... sont les produits qui vont manquer aux Restos du Coeur pour terminer la 28e campagne d'hiver et fonctionner jusqu'à la suivante.

Pour l'été à venir

Les bénévoles seront dans les supermarchés de Basse-Normandie les 8 et 9 mars, pour collecter de la nourriture. Cela permettra de pouvoir servir des repas aux plus démunis pendant les mois d'été. Une collecte d'autant plus indispensable que les subventions européennes pour les associations d'aides alimentaires sont menacées.

43 tonnes en 2012

Les Restos ont accueilli 11% de bénéficiaires en plus cette année, au plan national. Lors de la collecte 2012, la générosité des habitants de la Manche avait permis de collecter 43 tonnes de marchandises.