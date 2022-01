Il insulte la conductrice du bus

Cette explication ne satisfait pas Karim, qui, estimant que ce ticket est défectueux, en exige le changement. La conductrice refuse. Dès lors, Karim pique une colère et fait des aller-retours dans l’allée centrale en maugréant. Toujours pas calmé, il revient vers la conductrice, et l’injurie copieusement. Apeurée, elle fait appel à la police qui attend d’interpeller Karim deux arrêts plus loin.

Mercredi 23 janvier, Karim répond d’outrage à agent d’un réseau de transport public. A l’audience, il maintient qu’il s’est senti lésé, puisqu’il n’était pas sûr de pouvoir poursuivre un trajet avec un autre bus. Mais il reconnaît tout de même avoir des “problèmes de comportement”. Ce qui est confirmé par son casier judiciaire qui pointe déjà outrages, menaces ou violences. Karim a finalement été condamné à trois mois de prison avec sursis, sous réserve qu’il exécute une peine de Travail d’intérêt général de 120 heures. Il devra indemniser sa victime de 200€ et pour avoir troublé le service des bus, il versera 1€ symbolique à Kéolis.