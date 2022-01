Roller hockey à Caen : les Conquérants doivent se relever

"Scandaleux", "inacceptable", Antoine Rage et Jérôme Salley n'avaient pas de mots assez forts pour exprimer leur colère quelques minutes après la défaite de leur équipe devant Anglet, samedi 26 janvier (3-7). Le RSH Caen a perdu le match qu'il ne fallait pas contre un concurrent direct pour le maintien. Au-delà du résultat brut, c'est le scénario de la rencontre qui lui est resté au travers de la gorge. Caen menait 1-0 à la mi-temps, puis 3-1 après une grosse demi-heure de jeu.

La suite ? Le néant, ou presque. Anglet a inscrit six buts sans que les Conquérants n'arrivent à réagir. "Il y a eu une démission des joueurs alors qu’on menait au score, ce n’est pas normal, peste le gardien Jérôme Salley. Si on continue de jouer comme ça, on évoluera en Nationale 1 la saison prochaine." Huitième du classement, Caen devra montrer une toute autre constance samedi 2 février à Rethel.