Caen. Roller-hockey. Caen veut se rattraper à domicile

Face à l'un des concurrents directs pour jouer le titre, Caen a été surpris face à Garges samedi dernier (4-8). Un scénario auquel ne s'attendaient pas les caennais pour leur première sortie de la saison. Antoine Rage se confie "Le score final ne reflète pas réellement la rencontre, car on menait 2-1 à la mi-temps mais on s'est fait surprendre en début de 2e période en encaissant deux buts coup sur coup en infériorité numérique puis un troisième", soit finalement trois buts en l'espace d'une minute.

Travailler le mental

Mais si le résultat fait mal plus que la manière, les caennais n'ont pas su se relever de cette minute fatale "C'est dans les têtes que cela s'est joué. On a pêché dans nos attitudes sur en-dehors du terrain, ce qui est frustrant vis-à-vis d'une première période relativement correcte", explique le défenseur caennais "Il faudra être plus concentré pour la suite et prendre des points rapidement". La suite, Caen l'imagine d'une toute autre manière en affrontant Angers samedi 21 octobre (19h30), avec l'avantage du domicile. "Même si Angers a fait une très belle performance face à Grenoble, on n'envisage pas la défaite. Le domicile doit être une forteresse imprenable" conclut Antoine Rage.

