Handball (N1F) : Colombelles chute lourdement à Bergerac

Les handballeuses colombelloises ont sombré à Bergerac, samedi 26 janvier (35-24). Mal entrées dans le match, puisqu'elles ont rapidement compté sept buts de retard, elles sont revenues dans les débats avant la mi-temps (13-10) pour lâcher prise de nouveau dès le retour des vestiaires. Ni l'arbitrage sévère ni les pépins physiques ne peuvent constituer des excuses pour les Bas-Normandes.

"On n'a pas de justification, reconnaît Anne-Laure Mombrun. On a été incapables de trouver des solutions en attaque, et ça a été la débandade défensivement en fin de match." Colombelles recule à la huitième place, sous la menace de la zone rouge, avant d'accueillir Poitiers dimanche 3 février. Un match facile en perspective, normalement.