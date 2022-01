From London to Rio : plus qu'un gala, un spectacle

"From London to Rio, c'est bien plus qu'un gala de gym", explique Anthony Palmieri, licencié du club et directeur artistique de ce gala. Vendredi 1er et samedi 2 février, 14 sportifs de haut niveau vont se mêler aux 30 gymnastes cherbourgeois pour ce spectacle.

Musique et danse

"Nous avons voulu raconter l'histoire d'athlètes qui voulaient participer aux Jeux Olympiques, qui ont réalisé leur rêve en y participant et qui visent désormais 2016, les J.O organisés à Rio". Voilà pour le pitch. Mais que va-t-on pouvoir voir ?

Les disciplines classiques de la gymnastique, le trampoline géant et la gymnastique rythmique seront représentées. Mais les figures seront accompagnées d'un effet de son et lumière, de musique, et de danse. "C'est vraiment la plus-value du spectacle, qui du coup n'est pas réservé qu'aux amateurs de gym", insiste Anthony Palmiery.

12 gymnastes étrangers

Sur la piste, 12 gymnastes étrangers (originaires de Russie, Autriche ou Roumanie), 15 médailles olympiques cumulées, 14 médailles mondiales, 38 médailles européennes...

Pratique

Tarif : 20 euros tarif plein, 15 euros pour les moins de 12 ans.

Réservation conseillée : www.fromlondontorio.com

Ecoutez l'interview d'Anthony Palmiery, directeur artistique de From London to Rio :