JS Cherbourg : André Baude élu président

Denis Bastard, président de la JS Cherbourg depuis 8 ans, annonçait dimanche son choix de quitter la présidence pour des raisons professionnelles. La JS ne sera pas restée longtemps sans président puisqu'André Baude a été élu à l'unanimité, mercredi 5 juin.

A 48 ans, il est donc à la tête du plus gros club de handball de la Manche, avec plus de 300 licenciés. André Baude est d'ailleurs aussi vice-président de la ligue de handball de Basse-Normandie et président du comité d'organisation de Festihand, à Tourlaville.

Il aura notamment la tâche d'accompagner l'équipe première dans la montée en Pro D2, objectif de la formation pour la saison prochaine, qui évolue pour le moment en N1M.