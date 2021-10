La Cherbourgeoise toujours dans les starting-block !

1.100 femmes courageuses étaient dans les rues du port du Cotentin, dimanche 24 mars, pour participer à la Cherbourgeoise !

Courageuse, il fallait l'être d'abord pour l'enjeu sportif : courir ou marcher sur un parcours de 3 ou 6 kilomètres, selon les capacités de chacune. Mais surtout il fallait du courage pour affronter les températures encore très fraîches de la fin de l'hiver ! 4 petits degrés l'après-midi...

Point d'orgue de Femmes dans la ville

Mais il en fallait bien plus pour effrayer les coureuses de la Cherbourgeoise, course mythique qui rassemble des femmes de tous les âges, au profit de l'association Coeur et Cancer, qui accompagne les malades atteints de cancers ou de problèmes cardiaques.

La Cherbourgeoise met un point final à la 14e édition du festival Femmes dans la ville, débuté le 16 mars dernier.