Les collèges Dusnois et Monod rénovés en avril à Caen

Dernière année scolaire pour le collège Jacquard à Caen : l’établissement du quartier du Chemin Vert fermera définitivement ses portes en juin prochain. En septembre, nombre de ses élèves rejoindront alors les collèges voisins de Dunois et de Jacques Monod.



4,6 millions d’euros

Le Conseil général du Calvados, qui assure la gestion des 63 collèges publics du département, a décidé fin décembre d’allouer à chacun de ces deux établissements une enveloppe de 2,3 millions d’euros pour financer des travaux de réhabilitation. Ceux-ci commenceront en avril prochain.

Au programme du collège Dusnois : la rénovation des façades, la réfection des installations électriques, le désamiantage des locaux structurés, l’accessibilité des personnes handicapées, la mise en place d’une clôture et la création d’un abri vélo.

Au collège Monod, l’enveloppe servira à la rénovation des ateliers Segpa, à la restructuration de nombreux locaux comme ceux de sciences, de technologie, d’informatique ou encore les sanitaires, à la rénovation des installations électriques et des couloirs et, là aussi, à l’accessibilité des personnes handicapées et la création d’un abri vélo.