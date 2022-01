Une année prometteuse et délicate pour le CHU de Caen

“C’est cette année, et le plus tôt possible, que nous attendons le feu vert du ministère de la Santé pour la reconstruction de l’établissement à l’horizon 2020, afin de lancer au plus tôt les études pour le lancement du chantier”, a fait savoir le directeur général, Angel Piquemal lors de ses voeux à la presse.

Nouveau blocage ?

Ce dossier est loin d’être le seul qui trottera dans sa tête ces prochains mois, la situation financière de l’établissement restant précaire. Les 23 millions d’euros débloqués par le ministère à l’automne dernier, pour redonner confiance aux banques créditrices du CHU, ont servi de soupape. Mais une nouvelle situation de blocage pourrait se reproduire à la fin de l’été.

“Malgré tout, le CHU continue de progresser”, insiste Marie-Astride Piquet, présidente de la commission médicale d’établissement. “Et nous travaillons encore davantage en qualité”. Pour exemples, la moitié des lits sont désormais informatisés pour une meilleure qualité de prescription. La chirurgie ambulatoire va faire son apparition en mars, tout comme un service de médecine dentaire.