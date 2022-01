Caen et agglo : la construction de logements garde le rythme

Pour respecter les engagements de 1 400 nouveaux logements par an dans l’agglomération, les communes prévoient encore en 2013 de nombreux programmes de construction.

A Hérouville justement, le quartier Prestavoine continue sa rénovation urbaine et un dernier lot de 60 logements est en cours d’achèvement, portant à 380 le nombre d’habitations dans le secteur. Dans le quartier Montmorency, le gros œuvre de 208 logements entre le boulevard de la Paix et la rue des Sources, arrive aussi à son terme.



Les seniors privilégiés

Les résidences consacrées aux seniors continuent de mobiliser les entreprises du bâtiment : Hérouville prévoit une nouvelle maison de retraite à Lébisey, et une résidence à Montmorency. A Mondeville, un établissement de 102 lits pour personnes âgées dépendantes voit le jour rue Emile Zola. A Caen, la rue Fred Scamaroni, dans le quartier Gardin, devrait bientôt s’équiper de 105 appartements avec services pour seniors. Rue de Falaise, ce sont aussi 118 logements minimum qui leur seront consacrés. Dans ce quartier de la Charité, pas moins de 232 emplacements seront disponibles, à terme.

Plus grand projet pour la ville de Caen, les immeubles des Rives de l’Orne devraient être achevés au printemps : ils compteront 215 logements. Rue Caponière, une troisième tranche de travaux aboutira fin 2013 à 97 nouveaux logements, portant à un peu moins de 300 leur nombre total. Au même moment, une centaine de logements sociaux en entrée de ville, avenue Clémenceau, seront couplés à des locaux d’activités.