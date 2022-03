Incendie à Gilberville : des réparations pouvant s'élever jusqu'à 500 000€

Dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 janvier, vers 0h15, les ateliers municipaux de Giberville, près de Caen, ont été ravagés par les flammes. Situé dans une zone industrielle, avenue du Clôs de la Tête, le bâtiment a été très endommagé. Le parc automobile des services techniques et des espaces verts a été détruit. Sont partis en fumée, deux bus de transport scolaire et onze autres véhicules. Plusieurs dizaines de pompiers ont été nécessaires pour circonscrire l'incendie.

En conséquence, le transport scolaire sera nettement ralenti dès lundi 1er février.

"Les éléments que nous avons aujourd'hui font apparaître que c'est un incendie accidentel. C'est difficile pour notre commune. Il faut que je trouve où mettre le personnel. C'est 22 personnes qui sont concernées. Et nous devons aussi continuer de rendre des services à la population" , a déclaré Gérard Leneveu, maire de Giberville.

La solidarité envers cette commune sinistrée est en marche. Dives sur Mer, Hérouville Saint Clair et Mondeville se sont déjà proposés pour prêter des véhicules ou du matériels pour l'entretien des voiries et des espaces verts.

La première expertise des assureurs, réalisée cet après-midi, prévoit des travaux pouvant s'élever jusqu'à 500 000€.



