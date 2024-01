[Photos] Eure. La ministre Rima Abdul-Malak à Serquigny après l'incendie du Grand château : quelles sont les prochaines étapes ?

L'incendie du Grand château de Serquigny, dans l'Eure, a marqué les esprits dimanche 31 décembre. La toiture et deux cheminées ont été détruites, deux menacent encore de s'effondrer. Quatre jours après, où en est-on ?

"Les dégâts sont importants mais le château tient debout"

Le Grand château de Serquigny est classé partiellement aux monuments historiques. Au vu de la gravité de l'incendie, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak s'est rendue sur place jeudi 4 janvier. "Les dégâts sont importants mais le château tient debout", souligne-t-elle. Avant d'arriver à la reconstruction, "il y a des travaux de sauvegarde d'urgence qui sont nécessaires", poursuit-elle. C'est un sujet complexe car ce château a été divisé en 23 lots. Cela signifie que 23 personnes sont propriétaires. Le maire de Serquigny Frédéric Delamare a réussi à en contacter 12.

Une partie de la toiture du Grand château de Serquigny a été détruite lors de l'incendie du 31 décembre.

Un arrêté de péril pris par le maire

"J'ai pris un arrêté de péril car il peut y avoir un risque pour la sécurité publique", indique Frédéric Delamare. Cet arrêté permet notamment d'engager les prochaines étapes comme la sécurisation du bâtiment puis sa reconstruction.

Le rez-de-chaussée du Grand château de Serquigny est encore encombré de débris.

Dans ce contexte, "la commune, en tant que maître d'ouvrage, va prendre la main accompagnée par l'Etat pour réaliser ces travaux d'urgence". Pour aller plus loin, le maire a eu l'idée de créer une association "pour répondre à l'émotion collective et aux témoignages". Son nom : l'association pour la reconstruction du Grand château de Serquigny. Chacun pourra y prendre part une fois qu'elle sera créée et réfléchir ainsi à l'avenir du site. Mais comme le souligne France Poulain, architecte des bâtiments de France, "aujourd'hui, il est trop tôt pour donner un calendrier d'intervention". En effet, il faut encore que les 23 propriétaires répondent et que le maître d'œuvre soit désigné pour réaliser les travaux.