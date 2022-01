Au nord, au sud, les six nouvelles communes de l’agglo

Elle compte désormais 139 délégués et 48 vice-présidents ( !). Philippe Duron, le député-maire socialiste de Caen, en tient les rênes. Qui sont ces six nouvelles ?



. Ouistreham. Avec ses 9 352 habitants, c’est la plus importante et la plus renommée des six. Elle bénéficie d’un des principaux ports de transit français (ferries) avec l’Angleterre et joue la carte du commerce, du tourisme balnéaire (26 % de résidences secondaires) et historique (plages du Débarquement). A 15 minutes de Caen, elle suscite l’installation de couples travaillant dans la ville-centre.

. Colleville-Montgomery. Petite sœur voisine de Ouistreham, elle jouit à la belle saison des mêmes avantages balnéaires et connaît elle aussi une croissance démographique continue (2 160 habitants). Sa population est aisée : 67,5 % de foyers imposables et 82 % de ménages propriétaires.

. Verson. C’est la ville à la campagne. Voisine de Carpiquet à la sortie sud-ouest de l’agglomération, à proximité de l’A84, le bourg s’est développé au milieu des champs et accueille désormais 3 628 habitants dans un contexte pavillonnaire.

. Mouen, Tourville sur Odon, Saint-André sur Orne. Ces trois communes rurbaines marquent les confins sud de l’agglomération. Elles sont proches sociologiquement, disposant d’un noyau agricole encore prégnant et de lotissements dont le prix des terrains attire les familles citadines. La plus dynamique est Saint-André, avec ses 1 937 habitants et une croissance démographique de 1,9 % par an depuis 1999. Mouen réunit 1 339 habitants et Tourville, 1 131. Cette dernière est aussi la plus petite en superficie (1 ,7 km2).