L’univers envoûtant d’Enki Bilal au Cargö

D'origine yougoslave, le dessinateur et réalisateur Enki Bilal a vu le jour à Belgrade le 7 octobre 1951, six ans après la fin de la guerre. En 1960, il rejoint son père, ancien tailleur du Maréchal Tito, qui s'est exilé en France.

Petit, Enki Bilal tient dans un film le rôle d’un enfant qui dessinait sur les trottoir. Cette expérience laissait présager la carrière de réalisateur qu’il embrassa par la suite.

C’est au Cargö, en musique et sur grand écran qu’Enki Bilal dévoilera son univers envoûtant. A l’occasion d’une soirée exceptionnelle qui aura lieu dans le cadre des 50 ans du cinéma le Lux, un bal étrange entre humanoïdes et immortels qui peuplent ses films futuristes sera orchestré par le dessinateur en personne. Pour l’ambiance, la musique sera du genre “psycho-acoustique”.

Jeudi 4 février, à 21h, au Cargö, 9, cours Caffarelli, à Caen. Entrée de 8 à 12 €, After show gratuit avec Klassmusik et DJ Coupure.



