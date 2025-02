Caen. Berceuses, contes et éveil musical : les enfants à l'honneur au Cargö

Le Cargö, scène de musiques actuelles à Caen, cherche à rendre la musique accessible aux enfants. Chaque année, plusieurs concerts pour enfants sont organisés par Cargö Kiddö. Le prochain aura lieu le 22 février à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, avec Dodo Ti Baba. Les enfants de 3 mois à 4 ans y découvriront des berceuses et instruments du monde entier grâce à l'histoire de Baba Thula la passeuse de rêve et l'oiseau Piaf. Pendant 30 minutes, Elodie Milo, autrice, compositrice et comédienne, proposera un voyage musical plein de douceur. Le spectacle est gratuit, et aura lieu en jauge restreinte. Deux séances sont prévues le 22 février, l'une à 10h30 et l'autre à 11h30. La réservation est obligatoire. Cargö Kiddö reviendra le 4 avril avec Tularosa, mêlant musiques du Far West et illustrations, puis le conte musical écologique Sous les mers le 16 mai.

Pratique. Bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen, le 22 février à 10h30 et 11h30. Gratuit. Réservation au 02 31 30 47 00.