Lilian Thuram à Cherbourg pour le festival du film arabe

Pour sa 3e édition qui débute aujourd'hui, le festival du film arabe de Cherbourg est entouré de deux parrains de marque.

Lilian Thuram, l'ancien footballeur et champion du monde en 1998, vient présenter sa fondation "Education contre le racisme" et échanger avec des collégiens et lycéens, cet après-midi.

La mère de l'une des victimes de Mohamed Merah invitée

Ce soir, ce sera au tour de Latifa Ibn Ziaten de débattre avec les Cherbourgeois. La mère de l'un des militaires tués par Mohamed Merah participe à la soirée d'ouverture du festival. Le film "La Désintégration", qui raconte l'histoire de trois jeunes qui tombent dans l'islamisme radical, était à sa sortie une mise en abyme de l'affaire Merah.

Lafita Ibn Ziaten échangera avec le public à l'issue de la séance, accompagnée du réalisateur, Philippe Faucon, et de Dominique Vidal et Akram Belkaïd, collaborateurs du Monde Diplomatique.

Télécharger le programme du Festi'Ar ci-dessous :