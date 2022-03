MRC et écologistes en lice

. Le Mouvement Républicain et Citoyen (MRC) va présenter sa propre liste en Basse-Normandie, associée avec le Mouvement socialiste écologique et autogestionnaire (MSEA). Aucun accord n'a été trouvé avec le Parti socialiste. Serge Lézement, du MRC-Calvados, sera la tête de liste régionale et du Calvados. Jacques Declosmesnil mènera la liste dans la Manche. Leur local de campagne a été inauguré, 83 rue de Geole à Caen.

. Europe Ecologie a présenté, le 23 janvier, ses listes pour les trois départements bas-normands sur la plage d’Asnelles. A leur tête, le Manchois François Dufour. Les noms des 53 candidats sont disponibles sur ce site. Une réunion publique aura lieu le 2 février, à 20h30, salle Freinet à Hérouville.

. Le Parti socialiste et le Parti communiste iront main dans la main aux élections régionales. Les deux partis de gauche sont tombés d’accord sur une liste d’union. Six communistes remplacent donc six socialistes dans la liste présentée le lundi 4 janvier par Laurent Beauvais, président PS sortant du Conseil régional.

. Jean-François Le Grand, leader de l’UMP-Nouveau Centre, présentera ses listes le vendredi 5 février, à Tinchebray, dans l’Orne.



