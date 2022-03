Elections régionales : un mois pour convaincre

. Huit listes seront en lice lors du premier tour des élections régionales prévu le 14 mars : la liste 'Lutte Ouvrière soutenue par Arlette Laguillier (LO) conduite par Pierre Casevitz, la liste 'Unitaire anticapitaliste antilibérale et écologiste (NPA) conduite par Christine Coulon, la liste 'Front National pour la Basse-Normandie soutenue par Marine Le Pen (FN), conduite par Valérie Dupont, la liste 'Pour notre Normandie, nos emplois, notre sécurité, nos familles, nos traditions, notre identité. Le parti de la France (PdF). Liste d'union des nationaux normands ', conduite par Fernand Le Rachinel, la liste 'La Normandie de toutes nos forces (Modem), conduite par Rodolphe Thomas, la liste 'La Gauche solidaire, innovante et écologique (PS-PC), conduite par Laurent Beauvais, la liste 'Europe-Ecologie Basse-Normandie (Europe-Eco), conduite par François Dufour, et la liste 'Pour notre région, ensemble, soyons conquérants (UMP-Nouveau Centre), conduite par Jean-François Le Grand. Toutes ces listes ont été déposées en préfecture de région au 15 février. En cas de second tour, les candidatures seront reçues lundi 15 mars après proclamation des résultats du premier tour, à 15h.

. La liste du Modem, “La Normandie de toutes nos forces”, conduite par Rodolphe Thomas, a été présentée samedi 13 février à Argentan, dans l'Orne. L'équipe de cette liste “souhaite proposer un plan d'investissement ferroviaire important et ainsi créer un meilleur maillage du territoire.”

. François Dufour, tête de liste d'Europe Ecologie, et son équipe ont présenté samedi 13 février leurs trois grands objectifs : engager la transformation écologique et sociale de l'économie, répondre aux urgences climatiques et environnementales et garantir les libertés et le bien vivre ensemble.

. Laurent Beauvais, tête de liste PS-PC, a inauguré samedi 13 février sa permanence de campagne, située 2, avenue du 6 juin, à Caen.



