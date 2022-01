Bonne Table : escale réussie à la crêperie L’île Noire

Le lieu n’est pas bien grand - une vingtaine de couverts environ -, mais poussez la porte et vous avez la sensation de pénétrer dans un petit restaurant de centre historique. La pierre apparente alterne avec le bois, l’ambiance est paisible et vous apercevez, en arrière-plan, le patron aux fourneaux. Ce dernier, d’ailleurs, ne manque pas de venir vous saluer chaleureusement.

Un accueil chaleureux

La carte, intéressante, propose un choix de crêpes “thématiques” : traditions, charcuteries, légumes, spéciales ou fromages. J’opte pour la Gersoise, composée de magret de canard, de pommes de terre et d’une sauce à la moutarde délicieuse. Sur une pâte de blé noir de grande qualité, la garniture est bien mise en valeur, avec sobriété. Le goût est au rendez-vous. La galette “duo de saumon” vaut également le déplacement, avec ses asperges et sa crème légère. Le tout accompagné d’un cidre fermier bien frais, voilà une pause gourmande réussie. En dessert, l’Ile Noire développe tous les classiques du genre. La crêpe Délice marie ainsi banane, chocolat et amandes grillées de fort belle manière. Le midi, la crêperie propose une formule galette-crêpe sucrée-bolée de cidre à 9,80 €.

Pratique. L’Ile Noire, 89, rue Lafayette, à Rouen. Ouvert tous les jours sauf lundi soir et dimanche. Tél. 02 35 63 36 70