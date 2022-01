Rouen ne fait pas exception à la règle puisque le prénom qui a été le plus donné pour les petites filles est Louise, suivi par Léa, Chloé, Emma et Inès.

Chez les garçons, c’est Ethan qui a séduit le plus de parents. La médaille d’argent revient à Gabriel, suivi de Nathan et Lucas. Arthur achève le top 5 des prénoms masculins les plus donnés en 2012.