Graffik'Café : atelier manga à L'Aigle

Chaque samedi, en période scolaire, le Graffik'Café au sein du Cafisol à l'Aigle, propose des ateliers. Atelier manga de 14h à 15h30 et atelier de dessin pour adulte de 16h à 17h30. C'est organisé par l'association Les hommes fourmillent.



Atelier manga ados et adultes, technique mangakas (collage de trame et colorisation aux feutres) / Atelier dessin adultes, 32€/mois pour 25 cours/an.



Renseignements : 06 61 44 79 93



Ecoutez, Franck Ginisty, Président de l'association Les hommes fourmillent.