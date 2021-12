Escroquerie : l’ancien élu passe en appel

A 52 ans, Philippe Bonneau, ex avocat bayeusain et ex vice-président du Conseil régional, avait été condamné le 10 mai 2012 à trois ans d’emprisonnement, dont un ferme, interdit d’exercer la profession d’avocat comme toute fonction publique, industrielle et commerciale, pour détournement de fonds, abus de confiance, faux et usage de faux.