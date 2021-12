145 éleveurs amateurs passionnés venant du Grand Ouest de la Vendée à la Seine Maritime, ainsi que des Côtes d'Armor, du Finistère, du Gers, des Yvelines, du Loir et Cher, de l'Eure et Loire, de l'Eure présenteront leurs plus beaux sujets, soit environ 1.400 animaux de basse cour de races diverses.

Ecoutez Michelle Roger, membre de l'association avicole de la Baie du Mont-Saint-Michel.

Pratique. Entrée : 2€ Adulte / Gratuit pour les - de 15 ans. Horaires de 10h à 18h.