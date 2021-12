Sorties : que faire à Rouen cette semaine ?

CONCERT

Oeuvres pour piano et violon

François Dumont et Julien Szulman (photo), invités par L’Association musicale de l’Université, interprètent des œuvres de Debussy, Janacek et Lekeu.

Pratique. Mardi 15 janvier, à 20h30, amphi Axelrad, à Mont-Saint-Aignan. Tarifs de 8 à 25 €.

La tournée du trio

Arnaud Tsamere, Baptiste Lecaplain et Jérémy Ferrari, stars comiques du petit écran, présentent un show loufoque et rythmé au Zénith.

Pratique. Mercredi 16 janvier, à 20h, Zénith de Rouen. Tarif 36 €. Réservation sur www.20h40.com

Musée en musique

L’association des Amis des musées de la Ville de Rouen organise un concert au sein du Musée des Beaux Arts de Rouen. Au programme : Schubert, Bizet ou encore Piazzolla.

Pratique. Lundi 14 janvier, à 12h15, Salle du Jubé, au Musée des Beaux Arts. Tarifs 5/10 €. Informations au 02 35 07 37 35.

Romantisme allemand

La musique de chambre est de retour au Théâtre des Arts de Rouen. Au programme : Théodore Gouvy et sa Suite Gauloise, et Franz Schubert (Alfonso und Estrella). En partenariat avec le Palazzetto Bru Zane et le Centre de musique romantique française.

Pratique. Lundi 14 janvier, à 20h, au Théâtre des Arts de Rouen. Tarifs 15/20 €. Informations pratiques sur www.operaderouen.fr

SPECTACLE

Dreyfus dans la peau de Devos

Jean-Claude Dreyfus rend hommage au talentueux humoriste Raymond Devos en y ajoutant avec finesse sa touche personnelle de fantaisie.

Pratique. Mardi 15 janvier, à 20h, Théâtre Charles Dullin, à Grand-Quevilly. Tarifs 25/29 €. Tél. 02 35 68 48 91

Chercher l’ouvre-boîte.

A travers les souvenirs d’un homme, le spectateur découvre une galerie de personnages plus inénarrables les uns que les autres, coupables de ses névroses.

Pratique. Mardi 15 janvier, à 20h30, Le Rive Gauche, à Saint-Etienne-du-Rouvray, Tél. 02 32 91 94 94.

Emma la Clown et Catherine Dolto

C’est un face à face improbable que propose le Rexy, celui d’une thérapeute et d’une femme-clown en tenue d’écolière pour une conférence loufoque balayant de nombreux sujets de société y compris le rôle du clown.

Pratique. Jeudi 17 et vendredi 18 janvier, à 20h. Le Rexy, à Mont-Saint-Aignan. Tarif 5/9€. Tél. 02 35 03 29 78

EXPOSITIONS

50 ans, 50 œuvres

La Matmut invite 25 artistes issus des principales galeries rouennaises à exposer leurs créations au sein de son château.

Pratique. A partir du samedi 12 janvier, au Centre d’art contemporain de Saint-Pierre-de-Varengeville.

Mondes imaginaires

Les personnages féériques du céramiste François Quesnel répondent aux paysages ésotériques du peintre Daniel Ternon dans la boutique de l’encadreur.

Pratique. Jusqu’au 31 janvier, à l’Atelier des arts, rue des Augustins, Rouen. Infos. www.latelier-des-arts.com

DECOUVERTE

Café curieux

A l’occasion de cette nouvelle séance du "café curieux", le sociologe Gérard Chabenat présentera son ouvrage sur la cité de transit Marhaba à Vaulx-en-Velin et son démantèlement, évoquant le parcours de ses exilés venus du Maghreb.

Pratique. Mardi 15 janvier, à 20h30, au Trianon Transatlantique, à Sotteville-les-Rouen. Entrée libre.

Le guépard

C’est l’histoire d’un prince sicilien au cœur des tourmentes révolutionnaires garibaldiennes. Le film mythique de Visconti avec Burt Lancaster et Alain Delon revit sur grand écran le temps d’une soirée.

Pratique. Lundi 14 janvier, à 19h30, Au Pathé Dock 76, à Rouen. Tarif 6,8/7,4/9,9€