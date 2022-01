Sorties : que faire à Rouen cette semaine ?

SPECTACLE

Une solitude à deux

Entre danse et musique, Solonely confronte deux solitudes qui, grâce au brillant duo Thomas Guerry et Camille Rocailleux, se meuvent en d’admirables tableaux.

Pratique. Jeudi 3 octobre, à 20h30, Le Rive Gauche à St Etienne du Rouvray. Tarifs : 8 à 15€, 02 32 91 94 94

Le baryton change de registre

Le chanteur lyrique Arnaud Marzorati se met en scène dans un spectacle surprenant adoptant un registre populaire : celui des chansonniers du 19e siècle.

Pratique. lundi 30 septembre à 20h auThéâtre des Arts, à Rouen. Tarif : 20€. Infos sur www.operaderouen.fr

CONCERT

HK et les déserteurs à la MDU

Confronter la musicalité des textes de Brassens, Ferré, Vian et Aragon aux rythmes orientaux de la musique Châabi, c’est le pari réussi de ce groupe légendaire.

Pratique. Mardi 1er octobre à 20h. MDU à Mt St Aignan. Tarifs de 5 à 12€. Tel. 02 32 76 93 01

Les cultures convergeantes du 106

Le trio belge Aka Moon venu à la rencontre de Magic Malik engendre de nouvelles formes musicales aux accents méditérranéens : un voyage unique.

Pratique. Mardi 1er octobre à 20h30. Hangar 23, à Rouen. Tarifs : 8 à 18€. Infos sur www.hangar23.com

Sacré accordéon

La dextérité de Bogdan Nesterenko, accordéoniste ukrainien, n’en finit pas de surprendre. C’est avec une facilité déconcertante qu’il s’approprie le répertoire classique baroque ou les musiques traditionnelles de l’est: un concert touchant où l’émotion est forcément au rendez-vous.

Pratique. Jeudi 3 octobre, à 19h. Espace Culturel François Mitterand, à Canteleu. Tarif 2,1 à 5,5€. Tel. 02 35 36 95 80

ANIMATIONS

Les ateliers du mercredi

Conçus pour apprendre l’histoire et l’art en s’amusant, les ateliers du mercredi s’adressent aux jeunes de 7 à 17ans. Cette année les 7-9 ans pourront s’intéresser aux créatures fantastiques, les 10-12 ans aux gaulois face à Rome et les plus grands seront invités à tourner un film sur le spectacle antique.

Pratique. A partir du 25 septembre. Musée départemental des antiquités à Rouen. Tarif 63€ l’année. Tel. 02 35 15 69 22

La Grand Mare en version originale

Mathieu Herbelin répond à une commande publique au Plot HR, lieu d’exposition d’art et d’expression, en invitant les habitants de la Grand Mare à constituer une bande-son représentative des lieux en version originale sous-titrée.

Pratique. Jusqu’au mercredi 9 octobre, du mercredi au samedi de 14 à 18h. Plot HR à Rouen. 06 12 03 22 94

La cathédrale selon Duboc

L’illustrateur s’inspire de la cathédrale Notre Dame de Rouen pour créer une série dans laquelle il exprime son imaginaire brillant sous forme de petites saynètes drôles ou intriguantes.

Pratique. Jusqu’au jeudi 3 octobre, du lundi au vendredi 9h-17h, le samedi 9h-11h30 à l’hôtel de ville de Rouen. Tel. 02 35 08 69 00

EXPOSITIONS

Une plume d’enfer

Edith est dessinatrice de bandes dessinées et illustre des ouvrages pour la jeunesse. A l’occasion de Normandiebulle, la région lui consacre une belle retrospective.

Pratique. Jusqu’au mercredi 2 octobre. Hôtel de région à Rouen. 02 35 52 21 59. www.normandiebulle.com

A la claire fontaine

Le Frac, pour fêter ses 30 ans, invite un duo d’artistes -collectif baptisé Claire Fontaine- à poser leur regard sur les collections acquises par le Fond Régional d’Art Contemporain entre 1986 et 1987: à cette occasion une rencontre avec le public est organisée.

Pratique. Mercredi 2 octobre à 18h. Frac Haute-Normandie, à Sotteville-lès-Rouen. Gratuit. Tel.02 35 72 27 51