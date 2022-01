Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

ANIMATIONS

Des loisirs créatifs à la carte

Creativa c’est plus de 150 exposants et une vingtaine d’ateliers pour découvrir de nouvelles techniques manuelles et créer en s’amusant.

Pratique. Du jeudi 26 au dimanche 29 septembre, Parc des expositions de Rouen. Tél. 02 35 18 28 28

Briques de terre crues

Pour découvrir les qualités de ce matériaux utilisé de manière traditionnelle en Normandie, le Parc Naturel Régional des boucles de la Seine propose un stage pratique destinés aussi bien aux particuliers, qu’aux artisans ou aux architectes.

Pratique. Samedi 28 septembre à partir de 9h à la Maison du Parc, à Notre-Dame-de-Bliquetuit. Tarif : 16€. Tel. 02 35 37 23 16

La Grand Mare en version originale

Mathieu Herbelin répond à une commande publique au Plot HR, lieu d’exposition d’art et d’expression, en invitant les habitants de la Grand Mare à constituer une bande-son représentative des lieux en version originale sous-titrée.

Pratique. Jusqu’au mercredi 9 octobre, du mercredi au samedi de 14 à 18h. Plot HR à Rouen. 06 12 03 22 94

La cathédrale selon Duboc

L’illustrateur s’inspire de la cathédrale Notre Dame de Rouen pour créer une série dans laquelle il exprime son imaginaire brillant sous forme de petites saynètes drôles ou intriguantes.

Pratique. Jusqu’au jeudi 3 octobre, du lundi au vendredi 9h-17h, le samedi 9h-11h30 à l’hôtel de ville de Rouen. Tel. 02 35 08 69 00

Festival de la Tambouille

C’est dans un bouillonnement de culture au sein de la ferme des bouillons, qu’arts de rues, slow-food et musiques festives se succèdent le temps d’un week-end agricole et joyeux. Les spectateurs sont invités à participer à la marmite collective en amenant fruits ou légumes de saison.

Pratique. Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre. La ferme des Bouillons, à Mt St Aignan, Prix libre, http://fermedesbouillons.blogspot.fr

CONCERTS

The works incarne Queen

Gary Mullen et sa troupe The works revisite les plus grands tube de Queen respectant l’esprit spectaculaire de la mise en scène: une performance vocale étonnante.

Pratique. Vendredi 27 septembre, à 20h30, Zénith de Rouen. Tarif 38/45€. Infos sur www.citylive.fr

Les oiseaux se cachent pour mourir

The Birds End offre un concert poétique et grave à l’Almendra. Ce jeune groupe, récompensé à juste titre par le prix de la scène ouverte de Bolbec, distille spleen et contemplation, mêle peinture et son, pour mieux toucher les âmes et les coeurs: attention zone de turbulence.

Pratique. Samedi 28 septembre, à 21h. Théâtre de l’Almendra, à Rouen. Tarif 5€. Tel.02 35 70 52 14

Le nouveau Balkan sound system

La Sauce Balkanique, association de promotion et de diffusion des musiques de l’Est, propose, à l’Oreille qui Traîne, sa 11ème soirée thématique avec des musiques traditionnelles tsiganes de Radio Thrakia et Taraf Reichi et de la musique electro balkanique de Djypsy Ramon.

Pratique. Samedi 28 septembre, à 20h30. L’Oreille qui Traîne, à Rouen. Tarif 5€. Infos sur www.lasaucebalkanique.fr

DECOUVERTE

Véhicules anciens au Parc expo

Entre véhicules vétérans, d’avant-guerre ou post-vintage, rares, populaires ou historiques, 400 petits bijoux de mécaniques seront rassemblés ce week-end.

Pratique. Samedi 28 septembre, 9h-19h. Dimanche 29, 9h-18h. Parc-Expo. Tarif 6,5/8€. Tél. 02 35 18 28 28

Jour de fête

Le maladroit facteur, personnage phare de Jacques Tati, est de retour sur grand écran à l’Omnia pour clôturer la programmation du cycle Omni’classique: un personnage haut en couleur entre le burlesque de Chaplin et de Buster Keaton.

Pratique. Jusqu’au mardi 1er octobre, à l’Omnia à Rouen. Tarifs : 4/5,5€. Infos sur www.omnia-cinemas.com

CINEMA

Soirée courts-métrages à l’Omnia

Le collectif HSH présente une série de huit courts-métrages prometteurs à l’Omnia: un format sur lequel tous les grands noms du cinéma ont travaillé.

Pratique. Vendredi 27 septembre à 20h30. Cinéma Omnia à Rouen. Tarif 5,5€. Infos: www.omniacinemas.com

EXPOSITIONS

Une plume d’enfer

Edith est dessinatrice de bandes dessinées et illustre des ouvrages pour la jeunesse. A l’occasion de Normandiebulle, la région lui consacre une belle retrospective.

Pratique. Jusqu’au mercredi 2 octobre. Hôtel de région à Rouen. 02 35 52 21 59. www.normandiebulle.com

A bout de souffle

Pour soutenir la recherche scientifique et enfin vaincre la mucovisidose, la chapelle du Carmel fait le plein d’art invitant de nombreux artistes à vendre leurs oeuvres au profit de cette quête, dans l’espoir d’un nouveau souffle.

Pratique. Du vendredi 27 au lundi 30 septembre. Chapelle du Carmel, à Bois-Guillaume Bihorel. Infos sur www.vaincrelamuco.org

Le voyage à Naples

En marge du monde urbain, le photographe italien propose sa vision de la ville de Naples à travers 20 clichés de lieux abandonnés et interroge sur la notion de territoire.

Pratique. Jusqu’au dimanche 6 octobre, du vendredi au dimanche de14h à18h. Chapelle St Julien, à Petit-Quevilly. Gratuit. Infos sur www.petit-quevilly.fr