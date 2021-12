La fête foraine Saint-Vincent à Argentan à partir de ce samedi

Une trentaine de stands et de manèges sont sur le champ de foire d’Argentan pendant deux semaines. La foire débute ce samedi 12 janvier jusqu'au dimanche 27 janvier. Le Rangers reste la grosse attraction pour les amateurs de sensations fortes.

Les autres stands (auto-tamponneuses, tir à la carabine, manèges pour les plus jeunes, etc.) sont là, et les amateurs de croustillons pourront découvrir le stand de la confiserie Milot-Pasquier. Le mercredi 16 janvier, ainsi que le dimanche 27 janvier, plusieurs manèges participeront à l’opération "1 place achetée, 1 place gratuite".

Ecoutez, Jean Clouet d'Orval, l'un des forains.