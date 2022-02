La foire St Vincent aura finalement bien lieu à Argentan!

Un accord a finalement été trouvé au terme d'une ultime réunion cet après-midi entre la mairie et les forains: ceux-ci s'engagent à se responsabiliser et à respecter les lieux.

Le maire a donc autorisé la fête foraine.

Et pour l'avenir: une réunion paritaire aura lieu d'ici quelques mois, dans le but de redonner de l'attractivité à la manifestation.

