Concours photo sur le thème de l'eau

Pour ses 30 ans, AVRIL l’association d’éducation à l’environnement de Coutances, organise un concours-photo amateur, ouvert à tous, enfants et adultes, individuels, scolaires, groupes constitués. Les lauréats recevront des prix et leurs photos seront exposées à l’église Saint-Nicolas pendant la semaine du développement durable et dans le cadre des expositions estivales.



Sujet du concours : « l’eau dans tous ses états » : solide, liquide, gazeux, qu’importe. Elle goutte, elle glisse, elle rue, elle dévale, elle s’insinue, elle se fige, elle nourrit, elle est sauvage ou domestique, elle se voit de loin ou de très près, elle tombe ou elle jaillit. L’eau est dans la nature et dans la maison, elle est verte, bleue, blanche d’écume ou noire de colère. Elle est partout. A vous de la saisir, en noir et blanc ou en couleur, au grand angle ou en macro.



Vous avez jusqu’au 15 mars 2013 pour transmettre vos clichés (2 par participant, 6 à 8 pour les groupes) par fichier jpeg de 3Mo (si la photo a été prise avec un appareil numérique), sur tirage papier 10x15 cm (si la photo a été prise avec un appareil argentique) par courriel à associationavril@wanadoo.fr



Chaque photo doit comprendre le lieu et la date de la prise de vue ; le nom, le prénom et l’adresse du photographe (accompagnés d’une lettre signée des parents donnant autorisation de reproduction si le photographe est mineur), le type d’appareil utilisé et si la photo a, ou non, été retouchée avec un logiciel informatique.



Renseignements complémentaires au 02 33 19 00 35 ou sur le site Web de l’association : www.associationavril.org

Ecoutez Pierre-Yves Muller, président de l'assocaition AVRIL, nous présenter le concours: