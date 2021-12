Sotteville : le gérant d'un kebab poignardé à la gorge

L'histoire aurait pu très mal se terminer. Dimanche 6 janvier, vers 18h15, un homme se trouve dans un kebab de la rue Léon Blum, à Sotteville-lès-Rouen. Une discussion s'engage avec le patron de l'établissement. Ce dernier lui fait remarquer qu'il lui doit de l'argent. Une remarque qui a le don d'énerver le client. Menaces, insultes : tout y passe. Agressif, il sort du restaurant et promet de revenir...

Et il tient parole. Peu après, revoilà l'homme, avec deux couteaux dans ses mains. Un couteau à huître et un couteau suisse. Il vise le gérant au ventre, en vain, puis finit par le toucher à deux reprises à la gorge. En entendant les cris, un témoin se rue sur l'homme, le ceinture et le plaque au sol. La police est rapidement alertée et l'interpelle. La victime, elle, s'en sort bien. Hospitalisée au CHU de Rouen, elle en est resortie quelques heures plus tard.

L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la Sûreté départementale.