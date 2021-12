Sotteville (76) : un automobiliste blessé au couteau après une collision

A l'origine, un simple choc entre deux voitures, rue Léon Salva, à Sotteville-lès-Rouen, vers 14h. Une Nissan percute par l'arrière une Mercedes. Les deux conducteurs sortent. Mais très vite, celui de la Nissan refuse de remplir un constat et le ton monte. Le propriétaire de la Mercedes est frappé, puis reçoit des coups de couteau à la main.

Alertée, la police arrive peu après, aperçoit la victime la main en sang puis deux jeunes hommes en train de remonter la rue. Il s'agissait de l'agresseur et de l'un de ses amis, présent sur place au moment de l'accident.

Agé de 21 ans, l'auteur présumé des coups de couteau a été interpellé, puis placé en garde à vue. Il avait bu de l'alcool et les papiers de sa voiture n'étaient pas en règle, ce qui pourrait expliquer son refus de signer un constat et son agressivité. L'arme, un Opinel, a été retrouvée non loin de l'accident. Quant à la victime, âgée de 51 ans, elle a été soignée sur place par les pompiers. L'homme souffrait de plaies multiples aux deux mains ainsi qu'à l'arcade sourcilière.