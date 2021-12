Soldes d'hiver 2013 : les conseils et astuces

Voici 10 conseils pour transformer la sortie en véritable bon plan. Quelques jours avant le coup d'envoi

1. Faire l'inventaire de sa garde-robe

Avant de s'aventurer dans les magasins, les fashionistas doivent savoir exactement ce dont elles ont besoin. Ouvrir sa penderie reste le meilleur moyen de se faire une idée de ce qu'il faut acheter. Cela permet aussi d'anticiper les achats plus coûteux, comme les vêtements de marque ou les grosses pièces.

2. Partir en mission "repérage"

Quelques jours avant le début des soldes, il est conseillé de faire un tour dans ses magasins favoris. C'est l'occasion d'essayer les vêtements en amont, et de vérifier si la taille de pantalons, de tops et de lingerie est toujours la même. En cas de coup de cœur, il est même possible de demander au vendeur de mettre le modèle de côté, ou de tenter de le dissimuler dans un coin discret. Cela permet aussi de poser des questions sur le stock, et de savoir s'il n'est pas risqué d'attendre la deuxième démarque pour faire ses achats.

3. Décider d'un budget

Avant toute journée shopping, il convient de vérifier l'état de ses comptes et de se fixer un budget. Les plus dépensiers peuvent par exemple retirer ce budget en liquide avant d'aller faire leur shopping, histoire de se rendre compte de ce qu'ils dépensent.

4. Faire une liste d'achats

Avec une liste d'articles à acheter, le temps passé dans les magasins est forcément réduit. Il est préférable de la diviser en deux, en séparant les "priorités" du "superflu", ce qui permet de mieux s'organiser. Cette liste peut également être un pense-bête très pratique.

5. Vérifier les heures d'ouverture des magasins

Les grands magasins et enseignes spécialisées dans la mode ouvrent généralement plus tôt durant les soldes. Pour être le premier à bénéficier des bonnes affaires, il vaut mieux s'informer auprès des magasins pour connaître l'heure d'ouverture. Les consommateurs sont également invités à se renseigner sur une éventuelle nocturne pour faire leurs achats en fin de journée.

6. Ne pas oublier de choisir une tenue confortable

Une journée de soldes à piétiner est un exercice des plus fatigants. Pour l'affronter, rien de mieux que de porter une tenue confortable. Pour les femmes, les talons aiguilles sont donc à bannir.

7. Avoir le sens pratique

Il est bien de prévoir aussi un sac, d'assez grande taille, pour pouvoir y regrouper ses emplettes. En cas d'achats compulsifs, il faut aussi mettre une tenue qui permette de se changer dans le magasin, afin d'éviter la file d'attente des cabines d'essayage. Par exemple, il est conseillé de mettre un débardeur pour essayer un pull par-dessus. Autre astuce : les femmes qui veulent acheter des chaussures ont tout intérêt à aller faire les soldes munies de mi-bas, car les vendeuses seront trop occupées pour en fournir rapidement. Pour gagner du temps, mieux vaut aussi éviter les chaussures lacées, qui sont trop longues à retirer.

8. Ne pas hésiter à se renseigner sur les conditions d'achat

Au moment des achats, il convient de se renseigner sur les conditions de retour des articles. En général, les articles soldés ne sont ni repris ni échangés, mais, en cas de doute, il faut toujours demander. Selon la DGCCRF, "s'il n'y a pas de vice caché, le commerçant n'est pas tenu juridiquement de le faire, mais peut le faire à titre commercial". Pour les achats de type électronique ou électroménager, il faut savoir que les enseignes ne sont pas autorisées à baisser les garanties sous prétexte qu'un produit a été acheté en soldes. Dans ce cas, il faut absolument conserver tous les tickets de caisse.

9. Penser à l'option internet

Faire ses soldes sur internet présente plusieurs avantages : cela évite de perdre du temps aux cabines d'essayage et aux caisses, et permet d'acheter 24h/24. Autre atout non négligeable : le droit de rétractation de sept jours s'applique sur tous les produits en ligne, même soldés. En cas de regret, il est toujours possible de rendre l'objet acheté, à condition d'en avoir conservé une preuve d'achat.

10. Ne pas regarder la nouvelle collection

Pendant la période de soldes, il ne faut pas regarder les modèles de la nouvelle collection. L'objectif est de faire de bonnes affaires, pas de craquer pour un produit hors promotion.