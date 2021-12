Agglomération de Caen la mer : les nouveautés de 2013

Le premier changement est de taille. Depuis le 1er janvier, Caen la mer ne réunit plus 29 mais 35 communes. La communauté d’agglomération compte désormais 243 000 habitants. “Quelle que soit notre commune de rattachement, nos destins sont liés car notre avenir est commun”, souligne avec un peu d’emphase Philippe Duron, maire de Caen et président de l’intercommunalité. Plus concrètement, c’est dans la capitale régionale que les inaugurations de projets menés à terme seront les plus nombreuses. Rive droite, le nouveau “pôle de vie” de quartiers, qui regroupe notamment, au sein de l’ancienne caserne Claude Decaen réhabilitée, des services municipaux décentralisés, ouvrira dans les prochaines semaines. Coût estimé, 2,5 millions d’euros.

Les Rives de l’Orne bouclées

Au cours des prochains mois, les premiers logements du nouveau quartier des Rives de l’Orne vont être livrés, tandis que 75 commerces ouvriront leurs portes. Les espaces publics seront terminés en mars. Les dix salles du multiplex Pathé, au cœur du quartier, accueilleront leurs premiers spectateurs au cours du printemps. La réouverture du Cap Horn rénové, foyer d’accueil de nuit pour les hommes sans abri, est prévue durant l’été place de la Demi-Lune. A l’automne, l’ancien Palais Ducal, situé derrière l’Hôtel de Ville, sera totalement réhabilité au terme d’un an de travaux et un investissement de 3 millions d’euros. L’édifice, construit au XIVe siècle pour recevoir les hôtes de marque de l’Abbaye aux Hommes, accueillera en particulier l’artothèque.

Dans les quartiers

La livraison, en décembre, d’une résidence de 99 logements et de 1 200 m² de surfaces commerciales dans le quartier Clémenceau signera la métamorphose de l’entrée Est de la ville. Le quartier de Beaulieu bénéficiera en septembre d’une nouvelle crèche. Elle offrira une capacité de 50 places sur 935 m2. Coût, 2,5 millions d’euros. Toujours à Beaulieu, face à la Maison diocésaine, Pôle Emploi aura inauguré un nouvel espace de 1 000 m2 au début du printemps. La métamorphose est également au rendez-vous à la Guérinière et à la Grâce-de-Dieu. D’importants travaux d’aménagement seront achevés en 2013, notamment place de Liberté. Le Chemin-Vert n’est pas en reste : dans le cadre de son projet territorial, des conteneurs doivent être enterrés et la salle d’animation culturelle réhabilitée. Pour cette nouvelle année, la Ville débute enfin l’aménagement des abords du Parc des expositions dans la perspective des Jeux équestres mondiaux.

A Mondeville, Hérouville et Colombelles

A Mondeville, le chantier de la nouvelle salle des fêtes débute ce mois-ci pour une livraison en novembre. Autre temps fort pour la commune : l’ouverture, toujours en novembre, du parc d’activités commerciales Mondevillage (32 moyennes surfaces en face de Mondeville 2). A Hérouville, l’ouverture d’un Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est imminente dans le quartier Lébisey (81 chambres). La deuxième ville du Calvados doit aussi voir éclore un Village d’activités dans le quartier du Grand Parc. Un espace y sera réservé à un pôle santé. Dans le même secteur, en face du cinéma Café des images, 2013 marquera la livraison d’un programme mixte de logements et d’activités. Sa voisine Colombelles profitera de son tout nouveau gymnase sur l’ancien plateau de la SMN. Une opération qui, sans nul doute, devrait contribuer à la reconversion de l’ancienne cité ouvrière.