Chemin-vert : quel visage pour le quartier ?

La réunion avait pour objet de faire un premier bilan des échanges entre les élus locaux et les habitants sur l'avenir du quartier. Depuis fin 2008, cinq groupes de travail réfléchissent autour de six points forts définis pour le Chemin Vert : l'emploi, l'insertion et le développement économique, l'habitat, les services aux habitants et aux usagers, les espaces de vie partagés, l'offre scolaire et périscolaire et enfin, l'avenir du collège Albert Jacquard (lire ci-dessous). Les groupes de travail établissent en ce moment un diagnostic de la situation afin de fixer des priorités et de faire émerger des projets. Ceux-ci verront le jour dans les années à venir. Il faudra donc que les habitants fassent encore preuve d'un peu de patience avant de voir se dessiner un nouveau visage pour le Chemin Vert.







