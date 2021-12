Nuit de la Saint-Sylvestre : 29 véhicules brûlés en Seine-Maritime

La nuit du passage à l'année 2013 a été plus calme que 2012. En Seine-Maritime, 29 véhicules ont été brûlés contre 43 en 2011. "Ce chiffre est nettement plus faible que l'année dernière, indique Florence Gouache, sous-préfète de Seine-Maritime. Il reste cependant beaucoup trop important pour les propriétaires des voitures, qui sont victimes d'un préjudice lourd." Dans le détail, 18 véhicules ont brûlé à Rouen, 6 à Saint-Etienne-du-Rouvray et 8 au Havre.

En parallèle, lors de cette nuit de la Saint-Sylvestre aucune violence grave envers des personnes n'a été constatée. Il n'y a pas non plus eu d'accident mortel ou très grave. Enfin, les différents contrôles d'alcoolémie ont montré que, la plupart du temps, les conducteurs avaient su rester à jeun.

Le bilan est donc plutôt satisfaisant selon la Préfecture de Seine-Maritime. Cette année, 627 gendarmes et policiers ont été déployés sur l'ensemble du département.