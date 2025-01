Près de Rouen. Trois jeunes dont un mineur de 12 ans interpellés pour des dégradations la nuit du nouvel an

Trois jeunes ont été interpellés pour des actes de vandalisme et de violences urbaines dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2025 à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen.

La police a été contactée pour des dégradations sur des commerces de la place Colbert. A leur arrivée, les fonctionnaires ont essuyé des tirs de mortier d'artifice avant que le groupe ne se disperse et prenne la fuite. Trois d'entre eux ont été rattrapés et ramenés au poste de police. Deux majeurs âgés de 21 et 25 ans ont été placés en garde à vue. Un mineur de seulement 12 ans a aussi été interpellé puis remis à ses parents.

