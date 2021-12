Emma, Lilou, Louise, Lola et Chloé pour les filles, Nathan, Hugo, Léo, Maël et Raphaël pour les garçons. Ce sont les 10 prénoms les plus usités en 2012 à Cherbourg-Octeville.

2101 bébés sont nés dans le port du Cotentin cette année, dont 1053 garçons et 1048 filles.

Moins de mariages

Côté décès, ont en dénombre 992, un chiffre relativement stable. Moins de mariage, en revanche. De 136 en 2007 ils sont passés à 101 cette année.