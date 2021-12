Foot féminin : Cormelles est sur la bonne voie

En s'imposant 2-0 contre Quimper, les Cormelloises ont confirmé les propos tenus par leur entraîneur quelques jours plus tôt : "Je m'étais fixé la première partie de saison pour observer, voir le comportement des filles, tester des choses, prendre la mesure des adversaires. Maintenant, on passe à autre chose. On va préparer la saison prochaine et une future montée, c'est évident. Le club s'en donne les moyens ou, en tout cas, veut s'en donner les moyens."

Prochain match le 20 janvier

L'ES Cormelles a vécu une première partie de saison mitigée, conclue à la huitième place (sur douze équipes) du classement de deuxième division. Pour son nouveau coach Vincent Lehay, ce milieu de tableau était "logique au vu de la restructuration mise en place par le club cet été", autour d'un renouvellement complet du staff.

Les Cormelloises ont des objectifs plus élevés pour la phase retour. Elles entendent faire au moins aussi bien que la saison passée. "On peut finir parmi les cinq premiers", estime Vincent Lehay. Le nouvel arrivant dans le football féminin attend pour cela "plus de combativité et de compétitivité" de la part de ses joueuses, dont il regrette la trop grande tendance à "baisser les bras" au moindre but encaissé. Cormelles a du temps devant lui. Son prochain match est programmé le 20 janvier contre Nantes.