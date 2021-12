Le réveillon du 31 décembre à la télévision

Les deux premières chaînes ne modifieront pas leurs habitudes pour le passage à 2013. TF1 confiera, pour la troisième année consécutive, l'animation de la Saint Sylvestre à Arthur. Autour de l'animateur et son émission "Le 31, tout est permis" défileront plusieurs invités. Nikos Aliagas, Amel Bent, Anthony Kavanagh, Elie Semoun, M. Pokora, Shy'm, Claudia Tagbo ou encore Michael Youn se prêteront aux différentes épreuves.

Patrick Sébastien ouvrira pour France 2 une nouvelle fois le chapiteau du "Plus grand cabaret du monde". France 3 fera appel à son feuilleton "Plus belle la vie" pour accompagner ses téléspectateurs vers la nouvelle année. Une voie qu'a suivie également M6 avec "Les Meilleures scènes de ménages".

Canal+ et Arte miseront sur le cinéma. La chaîne cryptée proposera un "Feel Good Réveillon", composé de trois comédies françaises : "Mon pote" avec Edouard Baer et Benoît Magimel, "Intouchables" et "Bienvenue à bord". Arte reviendra sur le tragique destin de Toulouse-Lautrec avec "Moulin Rouge", film de John Huston sorti en 1952 avec Zsa Zsa Gabor.

Fiction et 7e art au programme de la TNT

C'est également vers le cinéma que se sont majoritairement tournées les chaînes de la TNT. TMC combinera la comédie avec Louis de Funès, "Pouic-Pouic", et "Gosford Park", film de Robert Altman. NT1 a préféré "Nuit d'ivresse" et "Signes extérieurs de richesse" tandis que France 4 diffusera "Big Mamma" suivi du téléfilm "La Fantastique histoire de Blanche-Neige".

Du côté des nouvelles chaînes de la TNT, HD1 programmera la fiction "Garde à vue" et le film "Closer, entre adultes consentants". Pierre Richard sera l'honneur sur 6ter avec "Le Grand blond avec une chaussure noire" et sa suite "Le Retour du grand blond".

D'autres ont préféré allier film et divertissements. Ainsi, D8 fera suivre "La Guerre du feu" par "Les Maîtres de l'humour". NRJ 12 diffusera "Cartouche", avec Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinale, puis "Le Super bêtisier de l'année". Chérie 25 combinera la fiction "Pompei" avec un live de Coldplay, enregistré en septembre dernier au Stade de France. Numéro 23 conservera son magazine "Révélations" et le fera suivre d'un téléfilm avec Frédéric Diefenthal "Comme sur des roulettes".