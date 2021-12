La nuit la plus longue sur Tendance Ouest

De 19h00, le lundi 31 décembre 2012 à 5h00 le lundi 1er janvier 2013, Tendance Ouest décline une programmation spéciale à l'occasion du passage à la nouvelle année 2013.

10h00 de programmation musicale up tempo autour des plus gros hits dance des années 2000 à 2013.

De 23h00 à minuit, un mix infernal et inédit composé des 70 meilleurs hits de l'année 2012.

Vivez la nuit la plus longue de l'année sur l'une des 18 fréquences de Tendance Ouest dans la Manche, le Calvados, l'Orne et l'Eure et sur tendanceouest.com.