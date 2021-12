Bilan de mi-saison : un Caen Handball à deux visages

Le premier fut brillant. Promu pour la troisième année de suite, Caen a débuté par une victoire totalement inattendue contre Saintes et a poursuivi sur cette lancée. Après cinq journées, il était deuxième de Nationale 1 avec quatre victoires et une défaite.

Depuis, les Vikings n’ont plus gagné. Ils restent sur une série de quatre défaites et deux matchs nuls. L’avantage du début de saison s’est réduit comme peau de chagrin. Caen, qui occupe la septième place du classement, n’a plus que deux points d’avance sur le premier relégable.

"Il n'y a pas le feu"

"Les résultats en eux-mêmes ne nous inquiètent pas, assure le meneur de jeu Simon Maillard. Ce sont surtout les scénarios qui sont frustrants. Pour l’instant, même s’il faut quand même regarder le classement, il n’y a pas le feu." Les Bas-Normands n’ont plus cette petite étincelle qui les rendait si forts en début de saison. Leur dernier match contre Gien a même attesté d’un certain manque de détermination. Le contexte est plus flou pour Simon Maillard.

"Il faut nuancer ce qui se passe actuellement. Certes, on peut dire qu’on manque de sérénité, mais ça c’est une question de dynamique et on ne peut pas y faire énormément de choses à part ce qu’on fait déjà en ce moment, c’est-à-dire surenchérir dans le travail. Il n’y a pas d’explication claire et nette. Globalement, nos productions ne sont pas trop mauvaises."